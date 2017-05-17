​Из администрации Когалыма уволили чиновника за активную помощь в бизнесе родственнице

Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Когалыма пришлось покинуть пост после прокурорской проверки. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что чиновник нарушал закон и причинял ущерб бюджету города, помогая в бизнесе своей родственнице.

«Более года родственница чиновника - предприниматель, не имея правоустанавливающих документов на земельный участок, не оплачивала аренду земельного участка и земельный налог, используя его по своему усмотрению, тем самым причиняя ущерб бюджету города. После этого, не принимая мер по урегулированию конфликта интересов, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Когалыма подписал со своей родственницей договор купли-продажи на данный земельный участок. С согласия чиновника оформлен договор купли-продажи земельного участка с юридическим лицом под размещение торгового центра по заниженной стоимости», - рассказали в пресс-службе прокуратуры округа.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования трудовой договор с должностным лицом расторгнут в связи с утратой доверия.