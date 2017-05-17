​До 2025 года в Югре планируют построить 103 школы

До 2015 года в Югре планируют построить 103 школы. Если планы правительства удасться реализоваться, все школьники будут обучаться в одну смену.

«Сегодня в автономном округе обучается около 199 тыс. детей. С учетом прогноза рождаемости к 2025 году их численность вырастет на 55,7 тыс. человек. Чтобы к этому сроку предоставить места всем, необходимо построить 103 школы в Югре и создать около 140 тыс. новых мест в образовательных организациях», - цитирует «Интерфакс-Урал» собеседника в региональном департаменте образования и молодежной политики.

В 2017 году планируется построить восемь учебных заведений. В частности, уже ведется строительство школы на 825 мест в Нижневартовске и комплекса «школа-сад-интернат» в селе Алтай Кондинского района.

Ранее сообщалось, что власти ХМАО планируют изыскать более 110 млрд рублей для строительства новых школ и полного перевода обучения в одну смену в регионе.