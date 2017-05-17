В Кондинском районе первоклассник спас друга, провалившегося в канализационную шахту

В Кондинском районе восьмилетний мальчик спас своего ровесника, который провалился в канализационную шахту.

«Первоклассники гуляли во дворе многоквартирного дома, увидев за домом металлический люк, один из мальчиков разбежался и прыгнул в центр люка. В этот момент крышка люка разломилась и мальчик провалился. Ребенок упал с восьмиметровой высоты. Второй школьник не растерявшись, побежал во двор и стал звать на помощь взрослых. Со слов правоохранителей и медиков, только вовремя оказанная помощь спасла ребенку жизнь, в канализационной шахте стояла вода, а от оторванного люка над головой ребенка висел тяжелый металлический крюк, который мог упасть на ребенка в любой момент», - рассказали в пресс-службе районной полиции.

Пострадавший госпитализирован с травмами. Сейчас полицейские проводят проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за техническое обслуживание территории, на которой произошло чрезвычайное происшествие.

Руководство и личный состав ОМВД России по Кондинскому району благодарят учащегося 1 класса междуреченской средней школы Диму Гук за проявленные ответственность и решительность при спасении друга.