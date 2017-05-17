​Синоптики предупреждают югорчан о неблагоприятной погоде в четверг

В четверг, 18 мая, в Югре ожидаются неблагоприятные погодные явления. По прогнозу Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду, в округе будет дуть ветер порывами 12-17 метров в секунду. Ночью местами пройдут осадки смешанного характера. Температура ночью составит -4,+1 ºС, по востоку до -10 ºС, днём +7,+12 ºС.

19 и 20 мая также ожидаются осадки, порывистый ветер, температура воздуха не изменится.