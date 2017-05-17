​В 2017 году диагноз «ВИЧ-инфекция» был поставлен 564 жителям Югры

С начала 2017 года в Югре выявлено 564 новых случая заражения ВИЧ-инфекцией. Это на шесть процентов меньше, чем за такой же период прошлого года. Данные были озвучены заведующей эпидемиологическим отделом центра СПИД Натальей Бугаевой на пресс-конференции, которая состоялась 17 мая в окружном депздраве.

Основную группу выявляемых больных составляют люди старше 30 лет. Наиболее неблагоприятные по распространенности СПИД и ВИЧ в Югре являются Березовский район, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Пыть-Ях, Сургут, Урай и Югорск. Березовский район присоединился к этому негативному рейтингу в прошлом году, когда было выявлено много случаев заболевания в труднодоступных населенных пунктах.

Специалисты отмечают, что сейчас ведется со всеми больными, но в различных случаях имеет свои сложности. Так, в Нижневартовске и Мегионе, к примеру, в числе зараженных много наркоманов. С такими пациентами работать всегда сложнее. «Трудно выявлять, приглашать на диспансерное наблюдение, контролировать прием обязательных препаратов», - рассказала Наталья Бугаева. Есть в округе и те, кто знает о своем диагнозе, но отказывается от помощи. А лечение осуществляется только на добровольной основе. С такими пациентами приходится работать психологам, которые пытаются объяснить важность и необходимость лечения.

Напомним, сейчас в Югре проходит всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», цель которой привлечь внимание общества к данной проблеме и мотивировать людей обследоваться и следить за собственным здоровьем. Специалисты напоминают, что сегодня риск заражения реален для любого человека. «Учитывая, что скрытый период течения болезни составляет три месяца, достаточно сложно заподозрить заболевание вовремя. Кроме того, никаких клинических проявлений ВИЧ-инфекции не существует. Соответственно – единственный способ удостовериться в своем здоровье – сдать анализы», - напомнил исполняющий обязанности главного врача центра профилактики и борьбы со СПИД Андрей Петровец.

В рамках проходящей акции все желающие могут пройти тест, который дает возможность заподозрить наличие инфекции, напомнили в пресс-службе Центра медицинской профилактики. Тест производится достаточно быстро – для определения результата достаточно всего 15 минут. Также в рамках акции практически во всех городах Югры пройдет около тридцати мероприятий. Уже сейчас начал работу мобильный пункт центра профилактики и борьбы со СПИД, который побывает в Советском и Югорске, где специалисты центра окажут помощь местным врачам. Также пройдут акции в торговых центрах и государственных учреждениях.