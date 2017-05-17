​Медведева попросили запретить демонстрацию алкоголя по телевидению днем

Центр разработки национальной алкогольной политики подготовил законопроект, запрещающий транслировать по телевизору процесс употребления алкоголя с 06.00 до 23.00. Письмо с просьбой поручить уполномоченным ведомствам дать оценку документу было направлено премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Руководитель Центра Павел Шапкин пояснил RT инициативу. По мнение ее авторов, демонстрация спиртных напитков является скрытой рекламой нездорового образа жизни. Законопроект предлагается дополнить статью 4 федерального закона «О средствах массовой информации» нормой, запрещающей с 6.00 до 23.00 местного времени демонстрацию употребления алкогольной продукции в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах.

В Госдуме и Общественной палате уже заявили, что поддержат инициативу.