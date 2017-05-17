​В Югре фирма, экспортирующая сосну, уклонилось от уплаты восьми миллионов таможенных платежей

Ханты-Мансийской таможней выявлен факт уклонения организацией от уплаты таможенных платежей на сумму больше восьми миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Фирма, занимающаяся реализацией леса, при экспорте 2,7 тысяч кубических метров сосны предприятие не оплатила платежи, подлежащие доначислению.

«Декларант при совершении таможенных операций представил на Югорский таможенный пост Ханты-Мансийской таможни разовую лицензию, которая давала право на вывоз в пределах установленной тарифной квоты за пределы Евразийского экономического союза в Республику Узбекистан лесоматериалов, с применением в их отношении льготной ставки вывозной таможенной пошлины, а именно в размере 15 процентов от таможенной стоимости товара. В ходе проведенных мероприятий установлено, что указанная лицензия использована декларантом неправомерно, и к экспортируемому товару должна применяться ставка вывозной таможенной пошлины в размере 80 процентов от таможенной стоимости товара, но не менее 55,2 евро за один кубический метр», - пояснили в ведомстве.

По указанному факту Ханты-Мансийской таможней возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса России - уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере.