​Жительнице Когалыма грозит уголовное наказание за неуплату алиментов дочери

Жительница Когалыма может лишиться свободы на год за то, что не платит алименты дочери. Женщина уже задолжала 134 тысячи рублей. Решением суда она лишена родительских прав, потому что не исполняла обязанности по воспитанию ребенка, предпочитая разгульную жизнь.

«Судебный пристав-исполнитель неоднократно напоминал женщине о родительских обязанностях и не раз разъяснял последствия неуплаты средств на содержание ребенка, но должница наотрез отказывалась исполнять решение суда», - отметили в пресс-службе регионального управления ФССП. Неплательщица уже была наказана и приговорена к 20 часам обязательных работ, однако это никак не повлияло на нее.