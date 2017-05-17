​От укусов клещей пострадали уже 97 югорчан

В Югре зарегистрировано 97 пострадавших от нападения клещей, 20 из них — дети. В прошлом году их количество было значительно больше — 511 человек. Сейчас активность членистоногие проявляют в 14 муниципалитетах округа: в Кондинском районе, Ханты-Мансийске и районе, Пыть-Яхе, Урае, Нижневартовске, Нефтеюганске и районе, Нягани.

Все пострадавшие получили экстренную серопрофилактику, отметили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора. Также отмечается, что в половине случаев (49,5%) клещи нападали в черте населенного пункта.