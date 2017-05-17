​Прокуроры Югры нашли нарушения в декларациях госслужащих

Прокуроры Югры провели проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в территориальных подразделениях управления Федеральной налоговой службы округа.

В результате проделанной работы в декларациях 59 должностных лиц выявлены факты нарушения требований Федерального закона «О противодействии коррупции».

«Они выразились в предоставлении государственными служащими неполных либо недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, - пояснили в пресс-службе окружного надзорного ведомства. - Основные нарушения заключались в том, что госслужащие не отразили сведения о наличии в собственности квартир и домов, а ряд из них – неверно указали сведения о доходах своих супругов».

Прокурорами Сургута, Нижневартовска, Когалыма, Урая, Сургутского района, Ханты-Мансийской и Югорской межрайонных прокуратур внесены представления, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.