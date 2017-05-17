​Введенные во второй раз украинские санкции в отношении авиакомпании «ЮТэйр» никак не повлияют на ее деятельность

Накануне Украина расширила санкции против России. В расширенный санкционный список, действующий до мая 2018 года, вошли 1228 физлиц и 468 юрлиц. В перечне компаний во второй раз оказалась «ЮТэйр». В отношении авиаперевозчика действуют ограничения, включающие частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. Однако этот факт никак не повлияет на деятельность авиакомпании, заявил ее гендиректор Андрей Мартиросов.

«Введенные Украиной санкции никак не повлияют на деятельность «ЮТэйр». Мы уже продолжительное время не выполняем полеты ни в аэропорты Украины, ни над ее территорией», - приводит его слова ТАСС. Также, по его словам, «ЮТэйр», как и многие другие российские авиакомпании, эксплуатирует самолеты и авиационные двигатели украинского производства.

Как сообщал siapress.ru в октябре прошлого года, когда санкции в отношении авиакомпании были введены впервые, ограничительные меры не могут повлиять на работу «ЮТэйр» еще и потому, что в мае 2016-го перевозчик заключил интерлайн-соглашения с Air Baltic, «Белавиа» и «Международные авиалинии Украины». Это позволяет через официальные каналы продаж авиакомпании приобрести авиабилеты, в частности, по направлениям «Москва — Киев» и «Москва — Одесса».

Отметим также, что в украинском списке санкций значатся и другие российские авиакомпании: «Аэрофлот», «Когалымавиа», Red Wings, «Сибирь» (S7), «Уральские авиалинии» и «Россия».