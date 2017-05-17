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​В России стартовали продажи обновленного телефона Nokia 3310

Телефон можно купить за 3990 рублей

В России начали продавать новую версию популярного кнопочного телефона Nokia 3310, сообщает «Коммерсант». Стоит аппарат, по данным «Яндекс. Маркета», 3990 рублей. Пока он доступен только в синем цвете.

В отличие от первой версии телефона, обновленный Nokia 3310 – больше по размеру, оснащен камерой в 2 мегапикселя, объем его памяти составляет 16 мегабайт. В описании характеристик телефона утверждается, что он может работать месяц в режиме ожидания. В первых отзывах пользователи, которые уже приобрели телефон, отмечают его прочный корпус и приятный дизайн, но жалуются на слабую камеру и низкую производительность батареи.


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Сегодня в 10:35, просмотров: 203, комментариев: 0


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