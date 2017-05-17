​Apple представит три новые модели ноутбуков в июне

Июнь — время обновлять ноутбуки от Apple. По данным Bloomberg, компания может представить три новые модели уже в начале лета. Об этом агентству сказали его источники.

Во-первых, изменения коснутся MacBook Pro, в него добавят процессор Kaby Lake от Intel. Во-вторых, 12-дюймовый MacBook получит более быстрый процессор — какой, неизвестно. В-третьих, новые характеристики получит и MacBook Air.

В компании, однако, не стали комментировать эту информацию. Известно, что продажа MacBook составляет 11 процентов от всей выручки Apple. В то же время реализация iPhone приносит две трети всей выручки.