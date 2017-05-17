​Трое задержаны по делу о взрыве жилого дома в Волгограде // ФОТО

В Волгограде в результате взрыва обрушился подъезд многоквартирного дома. Как установило следствие, причиной трагедии стала работа одного из бизнесменов в магазине, который находился в здании: в помещении производилась врезка в газопровод, причем она велась без согласования с администрацией города и газовыми службами.

В связи с этим уже задержано три человека, которых подозревают в причастности к взрыву: об сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«В настоящее время следователями задержан владелец павильона и его отец, по заказу которых проводились работы, а также лицо, нанятое по бесплатному объявлению… для выполнения указанных работ», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что взрыв прогремел накануне около 13 часов местного времени, под завалами оказалось несколько человек: по данным Следственного комитета, погибли три человека, десять госпитализировано: трое из них — в тяжелом состоянии.

Взрыв бытового газа произошел около 13 часов. В результате обрушился один из подъездов дома, люди оказались под завалами. По данным СК, три человека погибли, еще 10 человек были госпитализированы, из них трое находятся в тяжелом состоянии.

Пострадало 16 квартир, 12 из которых разрушены полностью.