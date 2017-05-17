​О бесполезности блокировки сайтов в интернете и ее обходе рассказали на государственном канале

На госканале «Россия 24» рассказали о бесполезности блокировки интернет-сайтов: в программе «Факт» отметили, что ее всегда можно обойти.

«Блокировка популярных интернет-ресурсов — дело, мягко говоря, бесполезное», — начала ведущая программы: тем самым СМИ отреагировало на новости о том, что некоторые телеканалы и их сайты были заблокированы на территории Украины.

«Путей обхода блокировки сайтов множество, один из самых простых — скачать приложение, которое меняет страну вашего нахождения на ту, где ресурс разрешен», — научила аудиторию ведущая, рассказав об анонимайзерах, которые позволят «заходить на сайты без привязки к адресу компьютера».

«Да, не совсем, конечно, удобно, но все-таки…» — добавил второй ведущий.

Напомним, что и в самой России множество сайтов находится в состоянии блокировки: это новостные порталы, популярные трекеры и прочие ресурсы.