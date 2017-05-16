Сборная России проиграла команде США на ЧМ по хоккею — 5:3

Во вторник, 16 мая, сборная России провела последнюю игру группового этапа Чемпионата мира по хоккею — 2017. Соперниками россиян была команда США. Это, пожалуй, самый сильный противник, с которым встречались подопечные Олега Знарка на этом турнире. Команды вели борьбу за первое место в группе.

Открыли счет россияне. В середине первого периода ворота Джимми Ховарда поразил Никита Гусев. Сравнять счет американцам удалось в начале второй двадцатиминутнки. Окончили второй период команды вничью — 3:3. Среди россиян отличились защитник Антон Белов и нападающий Никита Гусев, оформивший дубль. У команды США - Дилан Ларкин и Кевин Хейз. Исход игры решился в третьем периоде, решающую шайбу в котором забил Андерс Ли. Пятый гол американцы забили на последней минуте в пустые ворота, когда россияне сменили вратаря на шестого полевого игрока.

Это — первое поражение россиян на турнире, которое отбросило национальную сборную на второе место в группе. В 1/4 финала сборная России, вероятнее всего, встретится с командой Чехии.