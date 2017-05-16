​Дмитрий Медведев заверил, что налог на малодетность в России вводить не планируют

Председатель правительства России Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками «Невского завода» заверил, что налог на малодетность в России вводить не планируют.

«Никаких планов по принятию такого закона и введению такого налога не существует, - приводят ответ премьер-министра на соответствующий вопрос на сайте правительства. - Так что и мужчины, и женщины в этом смысле могут успокоиться. Хотя раньше такой закон существовал – может, кто слышал, читал или даже когда-то платил. Это был так называемый налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Сейчас таких планов нет, тема закрыта. Но, раз уж Вы спросили об этом, мы обязательно должны продолжить (это касается всех, касается страны) курс на то, чтобы стимулировать дополнительные рождения, они нам очень нужны».

Фото: government.ru

Медведев отметил, что за время действия программы материнского капитала пять миллионов российских семей улучшили условия. «Мы от неё не отказываемся и продлили её действие на будущее – во всяком случае, на ближайший период, а там посмотрим. Но сейчас задача, если говорить о демографии, – стимулировать даже не второе, а первое рождение. Когда мы программу материнского капитала принимали, основная задача была – стимулировать женщин рожать вторых детей. Считалось, что первого заводят потому, что семья возникла, а второй – это гораздо более сложная история. И она была направлена именно на второе рождение. А сейчас из-за демографической ямы, в которую мы попали – сейчас, к сожалению, сложный демографический период, связанный с тем, что в детородный возраст вступило поколение 1990-х годов, а там как раз был провал из-за известных социальных проблем в стране, – нужно стимулировать именно первое рождение. Мы сейчас думаем, как это делать», - добавил премьер-министр.