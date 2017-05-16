​В Нягани найдено тело пропавшей в ноябре прошлого года школьницы

Поиски Леры И. в Нягани завершены. Тело девочки спасатели извлекли из реки в районе Энергокомплекса, сообщается на официальном портале города.

«В поисках участвовала поисково-спасательная группа «Центроспас – Югория», состоящая из двух человек, на резиновой лодке с мотором. Обследовано 28 километров вниз по течению, и тело найдено. Порядок действий нами был последовательно проработан. Маршрут действий был следующий: от места утопления мы взяли на 100 метров выше и стали спускаться. В планах было обследовать Вандомский сор, но до этого не дошло», - рассказал начальник ЗПСО «Центроспас - Югория» Октябрьского района Виктор Веретенников.

Фото: pronyagan.ru

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту пропажи ребенка по статье 105 УК РФ (Убийство), сейчас продолжается. «Окончательные выводы об обстоятельствах и причинах произошедшего следствие сделает после выполнения всего объема необходимых следственных действий», - отметили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Напомним, 3 ноября восьмилетняя жительница Нягани пропала в районе вагон-городка АТХ. Основной версией следователей был несчастный случай на воде. В ноябре 2016 года была обследована вся прибрежная линия, практически весь лесной массив от вагон-городка АТХ в сторону аэропорта, а также вниз по течению реки до гидронамыва. Специалистами «Центроспас-Югория» обследовалось дно акватории. Всего участниками поисковых работ, включая волонтеров, была обследована территория площадью более 27 тысяч квадратных метров. В конце ноября 2016 года работы были приостановлены до весны в связи с полным обследованием предполагаемой зоны утопления и установлением ледостава.

Напомним, в ноябре прошлого года в водоемах Югры утонули трое детей. В Нижневартовске продолжаются поиски 10-летнего Кирилла. Поисковые работы возобновились 13 мая.