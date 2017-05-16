​Задержанный в Сургуте наркокурьер, в тайниках которого нашли 20 кг синтетики, приговорен к 14 годам лишения свободы

Верховный суд Республики Коми вынес приговор жителю Нижнего Новгорода. Он признан виновным в совершении нескольких наркопреступлений. Задержан мужчина был в феврале 2016 года сотрудниками правоохранительных органов в Сургуте. В ходе следствия из тайников наркокурьера изъято свыше 20 кг спайсов.

«Судом установлено, что в 2013 году Ковальчук через сайт объявлений трудоустроился курьером. Как впоследствии выяснилось, ему надлежало распространять крупные партии наркотических средств по различным городам России. Перевозимые им наркотики в дальнейшем другие участники межрегионального преступного сообщества с использованием сети Интернет продавали потребителям Сыктывкара и Ухты Республики Коми, а также на территории других субъектов Российской Федерации. Все денежные расчеты осуществлялись безналичным способом с использованием различных электронных систем и банковских карт», - рассказали о деятельности наркокурьера в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штрафа в размере 150 тыс. рублей. Денежные средства в размере 3,8 млн рублей, полученные в результате совершения преступлений, конфискованы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.