​В ночь на среду в некоторых районах Югры температура воздуха опустится до - 16 ºС

В ближайшие дни потепления в Югре не ожидается. По прогнозу Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 17 по 19 мая местами в округе будет идти снег, снег с дождем, дуть порывистый западный ветер. В ночь на среду температура воздуха опуститься -5,-10 ºС, при прояснениях -11,-16 ºС. Днем столбики термометров поднимутся до +2,+7 ºС, по северным районам +1,-4 ºС.

В четверг и пятницу по ночам также будет холодно, в некоторых районах температура воздуха будет опускаться до -15 ºС. Днем 18 мая температура воздуха составит +4,+9 ºС; 19 мая — до +12 ºС, местами +1,+6 ºС.