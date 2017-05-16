​В 2017 году «ЮТэйр» планирует увеличить перевозку пассажиров на 15-20 процентов

В 2017 году авиакомпания «ЮТэйр» планирует увеличить перевозку пассажиров на 15-20 процентов. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Андрей Мартиросов, передает «Интерфакс».

В 2016 году авиакомпания увеличила перевозку пассажиров на 21,1 процента по сравнению с 2015-м — до 6,65 млн пассажиров. За первые два месяца 2017 года авиакомпания «ЮТэйр» перевезла 953668 пассажиров, что на 25,3 процента выше аналогичного периода прошлого года.