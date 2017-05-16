​РПЦ гарантировала Познеру отсутствие преследования за атеизм

РПЦ не станет преследовать телеведущего Владимира Познера за его атеистические взгляды: таким образом представители церкви ответили на обращение журналиста, передает агентство городских новостей «Москва».

По словам заместителя председателя Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, атеисты, не оскорбляющие чувства верующих, не нарушают российский Уголовный кодекс — значит, и преследовать их не за что.

«Разумеется, атеистические убеждения являются в России абсолютно легальными, и те, кто их придерживается, не должны подвергаться каким-либо преследованиям», — сказал он, подчеркнув, что «убеждения некоторых журналистов о том, что блогер Руслан Соколовский был обвинен государственным судом по причине того, что он является атеистом, ошибочны и несправедливы».

«Представляется, что любой человек, верующий или неверующий, атеист или гностик, призваны тому, чтобы уважать человеческое достоинство друг друга. В определенных случаях игнорирование этого достоинства, унижение людей по признаку их отношения к религии, рассмотрение людей с иными убеждениями как неполноценных составляет уголовное правонарушение во многих европейских государствах, в том числе и в России», — резюмировал Кипшидзе.

Напомним, что Владимир Познер в своей телепрограмме накануне прокомментировал приговор блогеру Руслану Соколовскому, получившему три с половиной года условно за ловлю покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. «Я, как известно, атеист. Следовательно, считаю, что бога нет, — сказал журналист. — Я не то чтобы бегаю кругом и кричу «нету, нету» с утра до вечера, но и не скрываю своих убеждений. Я хотел бы получить исчерпывающее разъяснение: исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс РФ? Может быть, Патриарх Кирилл скажет, оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что бога нет? Может быть, председатель Конституционного суда скажет мне, имею ли я право думать то, что я думаю, и высказывать то, что я высказываю? Может быть, глава государства внесет ясность, не ожидает ли меня суд, и даст бог, извините за каламбур, мягкий приговор?»