​Роскомнадзор заявил о взаимодействии с Telegram

Роскомнадзор ответил на волнения пользователей мессенджера Telegram, которые беспокоятся о возможной блокировке. Как сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, оно находится в постоянном взаимодействии со многими компаниями, однако не раскрывает суть этого общения до достижения каких-либо результатов.

«Мы не будем комментировать слухи, которые сегодня были распространены в СМИ», — прокомментировал Ампелонский сообщения о том, что в интернете появилась петиция, направленная к автору сервиса Павлу Дурову с просьбой не допустить блокировки. Напомним, что печальный пример уже показали несколько мессенджеров, которые не перенесли данные о своих российских пользователях в Россию, — доступ к ним в стране сейчас закрыт.