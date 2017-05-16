​На Украине запретили работу ряда российских СМИ

Несколько российских СМИ заблокированы на территории Украины указом президента Петра Порошенко, передает polit.ru. Напомним, накануне было сообщено о том, что теперь в стране нельзя будет пользоваться некоторыми российскими интернет-сервисами, включая «ВКонтакте» и «Яндекс».

Теперь к ним присоединились СМИ и сайты ТНТ, НТВ, «Звезда», «Россия-24» и РБК, причем последний телеканал прекратил вещание в стране еще в 2014 году.

Обновленный санкционный список страны расширился до 1228 физических и 468 юридических лиц.