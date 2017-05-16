​Развитие телемедицины в Югре обсудили с советником по науке и технологиям Посольства Республики Индия в РФ

Развитие телемедицины в Югре стало одной из главных тем обсуждения на встрече с советником по науке и технологиям Посольства Республики Индия в Российской Федерации доктором Абхишеков Ваишем, которая состоялась в Медицинском информационно-аналитическом центре. Встреча была посвящена вопросам подготовки к участию делегации Республики Индии в девятом Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС в сегменте здравоохранения.

В департаменте здравоохранения округа отметили, что сегодня Югра обладает необходимой технологической инфраструктурой для оказания телемедицинских услуг. Удаленное оказание медицинской помощи активно применяется в регионе, как в форме отложенных консультаций, так и консультирование онлайн. Уже была протестирована возможность применения портативных телемедицинских комплексов для оказания медицинской помощи в труднодоступных территориях, проведен пилотный проект с Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. А.П. Герцена, совместно разработан аппаратно-программный комплекс оказания удаленных консультаций.

«Продемонстрированные советнику возможности информационных систем автономного округа позволили в общих чертах осветить полную картину по внедрению и функционированию элемента телемедицины на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», - заключили в департаменте.