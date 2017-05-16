​Югра представит на фестивале «Факел» одну из самых многочисленных делегаций

VII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром» открывается в Сочи. Конкурс самодеятельных творческих коллективов соберет 1600 самых талантливых исполнителей 40 дочерних обществ компании из России, Армении, Беларуси и Киргизии, а также представители нефтегазовых компаний из Китая, Словении, Германии, Франции, Вьетнама и Боливии. Одну из самых многочисленных делегаций представит Югра, отметили в пресс-службе фестиваля.

На фестиваль из округа приедут народные коллективы «Кураж-балет company» и ансамбль студии спортивного бального танца «Камертон», образцовый художественный коллектив ансамбль современного танца «Этинсель», хореографические ансамбли «Лапушки» и «Фейерверк», группа «Джем», вокальный дуэт «Планета А», танцевально-спортивный клуб «Кредо» и сольные исполнители.

В программе фестиваля предусмотрено три конкурсных дня, показательные выступления, торжественные церемонии награждения победителей, открытия и закрытия. Членам жюри во главе с председателем, народной артисткой России Александрой Пермяковой предстоит определить лучших исполнителей и творческие коллективы в номинациях «Вокал», «Хореография», «Вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли», «Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр», «Фольклор». Выступления участников будут представлены в трех возрастных группах: дети от 5 до 10 и от 11 до 17 лет и взрослые. Также в рамках фестиваля пройдет конкурс «Юный художник».

В финале можно будет увидеть концертные номера, которые стали лучшими в отборочных турах в 2016 году.