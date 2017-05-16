​«Пиратов Карибского моря» взяли в заложники… пираты

У студии Walt Disney украли новый фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», сообщает журнал The Hollywood Reporter. По словам директора студии Боба Айгера, хакеры похитили еще не вышедшую ленту и требуют выкуп, иначе грозят выложить ее в Глобальную Сеть.

Киношники должны выплатить круглую сумму в биткоинах (сколько именно, не уточняется). Если ее не выплатят, пираты угрожают публиковать фильм фрагментами по 20 минут.

Компания отказалась — инициировала следствие, однако, скорее всего, это не поможет и постепенный слив «Пиратов» все-таки осуществится. Напомним, что в официальный прокат картина выходит в России 25 мая этого года.