​В Югре определили лучшего неонатолога округа

В Югре завершился второй этап Всероссийского конкурса врачей. Лучшим неонатологом автономного округа была признана врач-неонатолог отделения новорожденных родильного дома БУ «Урайская городская клиническая больница» Таисья Балдина, сообщает пресс-служба медучреждения.

Сейчас в отделении новорожденных Урайской ГКБ работают пять врачей-неонатологов. В 2016 году благодаря совместным усилиям специалистов Урайской больницы в городе не зафиксировано ни одного случая смерти среди детей первого года жизни, что является самым лучшим показателем среди территорий Югры.