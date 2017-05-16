​Владимир Познер спросил президента и патриарха ждет ли его уголовное наказание за атеизм

Журналист Владимир Познер в программе «Познер» на Первом канале, которая вышла в эфир накануне вечером, прокомментировал приговор екатеринбургскому блогеру Руслану Соколовскому. «Меня, возможно, приговорят к сроку», - начал он свое обращение.

Журналист отметил, что является атеистом, и задался вопросами: «Я, как известно, атеист. Следовательно, считаю, что бога нет. Я не то чтобы бегаю кругом и кричу «нету, нету» с утра до вечера, но и не скрываю своих убеждений. Я хотел бы получить исчерпывающее разъяснение: исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс РФ? Может быть, Патриарх Кирилл скажет, оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что бога нет? Может быть, председатель Конституционного суда скажет мне, имею ли я право думать то, что я думаю, и высказывать то, что я высказываю? Может быть, глава государства внесет ясность, не ожидает ли меня суд, и даст бог, извините за каламбур, мягкий приговор?».

Напомним, на прошлой неделе судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Екатерина Шепоняк вынесла приговор блогеру Руслану Соколовскому. Молодой человек приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Он признан виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. После выхода на свободу мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил блогеру стать волонтером в местном хосписе.

Напомним, ранее приговор Соколовскому в беседе с корреспондентом siapress.ru прокомментировал лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Музыкант отметил, что вынесенное решение «несправедливое и неадекватное», но блогера ему не жалко.