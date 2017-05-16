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​Челябинскую МФО, напечатавшую текст молитвы на рекламном календаре, заподозрили в оскорблении чувств верующих

Управление ФАС по Челябинской области возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства по факту распространения рекламы микрофинансовой организации с использованием религиозного христианского символа.

«В рекламе, напечатанной на карманном календаре, наряду с информацией «Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…» присутствовали текст молитвы «Отче наш» и образ Иисуса Христа», - сообщается на сайте ведомства.

Уточняется также, что использование в рекламном сообщении религиозных христианских символов содержит признаки нарушения законодательства о рекламе, поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих. В пресс-службе управления подчеркнули, что позицию антимонопольного органа разделяют 17 из 19 участников Экспертного совета при Челябинском УФАС России, а также 270 участников опроса на сайте службы из 660 проголосовавших.


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Сегодня в 13:14, просмотров: 281, комментариев: 5


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Комментарии:
Цитатель
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Сегодня в 13:31
Вся Роисся в одном календарике...
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:55
Бредятина, чем "чувства верующих" выше чувства атеиста?
С какого перепугу чувства одних людей стали выше чувствована других?
Почему верующие находятся в привилегированном положении , чем другие жители России?
nk-surgut@mail.ru Альберт Леонов
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Сегодня в 15:48
Ну, Альберт, если образ Сталина с цитатами на порносайте для рекламы пропечатают, ваши чувства тоже наверное оскорбятся. Может просто не нужно вести себя как блохи, которые на лоб лезут…
Гвоздь nk-surgut@mail.ru
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Сегодня в 16:02
Разница в том, что на чувства буддиста-сталиниста Альберта всем плевать, а тут вдруг ФАС возбудилось. Все равны, но некоторые все-таки - равнее?
Жучка Альберт Леонов
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Сегодня в 16:24
Разницы между чувствами никакой, просто кому-то очень нужна ненависть против определённой религии, вот и находятся провакаторы.

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