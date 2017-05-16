​Челябинскую МФО, напечатавшую текст молитвы на рекламном календаре, заподозрили в оскорблении чувств верующих

Управление ФАС по Челябинской области возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства по факту распространения рекламы микрофинансовой организации с использованием религиозного христианского символа.

«В рекламе, напечатанной на карманном календаре, наряду с информацией «Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…» присутствовали текст молитвы «Отче наш» и образ Иисуса Христа», - сообщается на сайте ведомства.

Уточняется также, что использование в рекламном сообщении религиозных христианских символов содержит признаки нарушения законодательства о рекламе, поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих. В пресс-службе управления подчеркнули, что позицию антимонопольного органа разделяют 17 из 19 участников Экспертного совета при Челябинском УФАС России, а также 270 участников опроса на сайте службы из 660 проголосовавших.