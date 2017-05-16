​В Югре проводится конкурс любительских фотографий, посвященный 825-летию округа

«Я живу в Югре» - под таким названием в округе центром «Открытый регион» проводится конкурс любительских фотографий, который посвящен 825-летию региона, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. Его участником может стать каждый желающий. Нужно отправить свои снимки на почту openregion86@or86.ru до 10 июня. В письме необходимо дать краткое описание фотографии, а также контактные данные участника конкурса – фамилию, имя, отчество и телефон.

«Все, кто неравнодушен к уникальной природе Югры, очарованию наших городов и деревень, многоликому и талантливому народу древней земли угров, могут принять участие в нашем конкурсе. Мы уверены, что у каждого из вас есть фотографии, на которых запечатлены дорогие вашему сердцу люди, памятные места, красота югорской природы и обаяние наших городов. Поделитесь этим с миром!», - призвали организаторы конкурса.

Победитель будет определен по итогам интернет-голосования 18 июня и получит подарочный сертификат на прогулку с фотографом. Кроме того, редакция портала учредила собственную номинацию – за оригинальность и креативность. Автор работы также будет награжден памятным подарком. Подробности об участии по телефону 36-00-37.