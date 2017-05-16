​В Нягани грабитель случайно сжег банкомат, в котором находились больше миллиона рублей // ФОТО

Житель Нягани, решив поправить финансовое положение, нечаянно сжег банкомат, в котором находилась крупная сумма денег. О пожаре в смотровой поликлинике сообщили в дежурную службу города. На место происшествия прибыли оперативники. Вскоре им удалось картину произошедшего.

Оказалось, 41-летний житель Нягани решил совершить хищение денежных средств из банкомата, расположенном в медучреждении. Проникнув в здание больницы через окно, он стал вскрывать банкомат с помощью газо-режущего оборудования, в результате чего произошло возгорание.

«В огне сгорел один миллион четырнадцать тысяч рублей. Мужчина стал задыхаться от дыма и запаниковал, бросив свое оборудование, он скрылся с места преступления», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 158 УК РФ (покушение на совершение кражи).