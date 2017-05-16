​Евгений Марков попросил власти Югры подробности о транспортном коридоре через морской порт Сабетта

Руководитель фракции ЛДПР попросил включить в решение Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Думы Югры шестого созыва по вопросу: «Об отчете, о ходе реализации государственной программы автономного округа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" за 2016 год» следующее предложение: «Поручить Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаменту экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаменту промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оценить макроэкономический эффект развития экономики автономного округа от транспортного коридора через международный морской порт Сабетта на полуострове Ямал, с целью экспорта и импорта грузов по маршрутам до Европы и Азии».

«Транспорт - одна из ведущих форм общественного производства, крупнейший социальный фактор. От качества функционирования транспортной системы зависит состояние и развитие промышленности, сельского хозяйства, обороны страны и, во многом, благополучие и удобство населения. Именно поэтому я и обратил внимание властей Ханты-Мансийского автономного округа на очередные возможности для развития экономики Югры. Такая отрасль, как транспортная система нуждается в постоянном развитии и совершенствовании. Ведь в конечном итоге развивается регион и растет благосостояние его жителей», – считает либерал-демократ Евгений Марков.

Напомним, что транспортный коридор черезмеждународный морской порт Сабетта включен в Северный широтный ход (СШХ). Специалисты считают, что перспективное развитие СШХ определит развитие западной части автономного округа, а именно строительством железнодорожного участка «Полуночное - Обская». По мнению экспертов, указанный участок способен обеспечить кратчайшую связь между СШХ и Транссибом. Его реализация даст возможность увеличить имеющийся грузопоток, наладить транспортную связь между Полярным Уралом, Ямалом и Югрой. Этот проект - возможность системного включения ресурсов восточных склонов Уральских гор в промышленный оборот и экономику Югры.