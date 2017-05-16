​Петр Порошенко подписал указ о блокировке доступа к «Яндексу», «ВКонтакте» и «Одноклассникам» на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, сообщает «Медуза». Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

Документ, в частности, предполагает блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», ко всем сервисам «Яндекса», кроме главной страницы поисковика. Доступ к соцсетям заблокирован в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Провайдеры также должны будут заблокировать доступ к самому сайту Mail.ru. Блокированы также будут сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.