«Фольксваген Груп Рус» отзывает в России более 14 тысяч автомобилей Audi

Компания «Фольксваген Груп Рус» отзывает 14018 автомобилей Audi A4, A5, A6 и Q5, реализованных с 2012-го по 2017 год, сообщает пресс-служба Росстандарта. Причиной отзыва автомобилей марки Audi является возможное появление посторонних частиц в охлаждающей жидкости, которые могут привести к блокировке дополнительного насоса охлаждающей жидкости.

Владельцы автомобилей, попадающих под отзыв, уже проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На отзываемых автомобилях будет проведено обновление ПО БУ двигателя. Дополнительно будет выполняться замена неисправного дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.