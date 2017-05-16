​СМИ: В Госдуме появится Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям

В Госдуме при спикере Вячеславе Володине будет создан Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям, сообщают «Известия» со ссылкой на собеседника, близкого к аппарату парламента. Совет займется вопросами «морального климата в обществе», «воспитания патриотизма» и профилактикой экстремизма в сфере культуры.

Эту информацию подтвердил изданию советник председателя ГД на общественных началах, представитель Русской православной церкви Александр Щипков. По его словам, состав и структура совета будут определены на совещании, которое пройдет в нижней палате на этой неделе.

Эксперты полагают, что одним из направлений работы совета может стать тема профилактики экстремизма в культурной сфере.