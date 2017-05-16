​В водоемы Югры выпущено 90 миллионов личинок пеляди и пять миллионов муксуна

В пять озер Кондинского района выпущено 90 млн личинок пеляди и 5 млн муксуна. Работу по воспроизводству рыбных запасов ведут сотрудники рыбокомбината «Ханты-Мансийский» совместно с национальными общинами «Кама» и «Ягурьях», сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Личинки были выращены в рыбопитомнике «Шершни» Челябинской области. Доставили личинки к озерам вертолетами. Было совершено порядка десяти заказных рейсов. «Перед их выпуском в озера была проведена большая работа по мелиорации водоемов, которая необходима для снижения риска летнего замора. Благодаря этой работе количество улова сырка увеличилось, что соответственно сказалось на увеличении квоты на рыбодобычу», - рассказал генеральный директор ОАО «Рыбокомбинат «Ханты-Мансийский» Сергей Андрейченко.

Финансовая поддержка предприятию оказывается администрацией Ханты-Мансийска в рамках программы «Развитие агропромышленного комплекса на территории Ханты-Мансийска».

Отмечается также, что большая часть финансирования данной работы по воспроизводству рыбных запасов в водоемах Югры ведется в рамках компенсационных мероприятий за ведение хозяйственной деятельности на территории региона. Например, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» выпустило 12 млн личинок пеляди в озеро Чумьяк в Ханты-Мансийском автономном округе.