В ночь на вторник, 16 мая, в третьем микрорайоне Нягани сгорели два автомобиля. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 02.11. Горели Hummer Н1 и Opel Astra. На месте происшествия работали два пожарных расчета. Уже в 02.20 машины удалось потушить, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.
В Нягани сгорели Hummer Н1 и Opel Astra
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