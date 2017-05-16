​Администраторы Telegram-каналов предупредили о скорой блокировке мессенджера

Администраторы российских Telegram-каналов и простые пользователи Telegram предупреждают о том, что Роскомнадзор в скором времени заблокирует мессенджер — с соответствующей коллективной петицией они обратились к создателю сервиса Павлу Дурову, сообщают «Ведомости». Письмо опубликовано на change.org.

Авторы напоминают, что Роскомнадзор с мая уже заблокировал несколько мессенджеров, которые вопреки законодательству не хранят данные о своих пользователях из России на российских серверах. По их информации, запрос о включении в реестр заблокированных сервисов уже направлен в Telegram: правда, откуда у них эта информация, не сообщают.

«По нашим данным, Роскомнадзор до сих пор не получил от команды Telegram никакого ответа, — волнуются авторы письма. — По закону они должны сделать еще один запрос, и если ответа снова не будет, то ведомство заблокирует мессенджер».

Напомним, что в числе уже заблокированных — не самые популярные в России сервисы типа BlackBerryMessenger, Imo.im, Vchat и другие.

Адресат письма Павел Дуров не ответил ни на петицию, ни на запросы журналистов.

Отметим, что в случае блокировки Telegram станет первым популярным мессенджером, к которому закроют доступ: сейчас в России у него порядка шести миллионов пользователей, подсчитала компания Combot, причем сервис показывает высокие темпы роста — годом ранее пользователей было в три раза меньше.