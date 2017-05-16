​Мошенники украли у жителя Мегиона больше 140 тысяч рублей

59-летний житель Мегиона стал очередной жертвой мошенников. Преступники действовали по проверенной схеме. На телефон мужчины пришло сообщение «900/Перевод с карты 19000руб. Успешно совершен!».

«Решив разобраться в ситуации, потерпевший перезвонил по номеру, указанному в SMS-уведомлении. На звонок ответил мужчина, который представился сотрудником банка и подтвердил, что с карты произошло списание денег. Чтобы вернуть их обратно собеседник попросил мужчину пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд действий. Следуя инструкциям, потерпевший произвел несколько операций по банковской карте, а когда проверил баланс, обнаружил списание денежных средств в сумме 141 000 рублей», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

Стражи порядка отметили, что таким же способом мошенники украли 28 тысяч рублей у 57-летней жительницы города.

«Ни в коем случае не проводите операции со своими банковскими картами по инструкциям, полученным по телефону от неизвестных лиц. Чтобы проверить информацию о состоянии счета или блокировке карты, обратитесь в клиентскую службу поддержки банка», - в очередной раз напомнили правоохранители.