​Минфин снизит экспортную пошлину на нефть

С 1 июня этого года экспортная пошлина на нефть в России снизится с 84 до 80 долларов за тонну: об этом «Ведомости» сообщают со ссылкой на материалы Минфина. Пошлина на высоковязкую нефть понизится до 12,2 доллара за тонну (сегодня она составляет 12,9 доллара), пошлина на светлые нефтепродукты и масла — до 24 долларов (сейчас — 25,2 доллара), на темные — до 80 долларов.

По документу, пошлина на экспорт товарного бензина понизится до 24 долларов, уменьшившись на 1,2 доллара, прямогонного (нафта) – до 44 долларов с 46,2 доллара. Пошлина на кокс снизится на 0,2 доллара и составит 5,2 доллара. Сжиженный газ по-прежнему будет экспортироваться без пошлины.