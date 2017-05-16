​Более 4 тысяч машин отзывает «АвтоВАЗ»: проблемы со сцеплением

Из-за проблем со сцеплением 4466 автомобилей Lada Kalina и Granta Sport будут отозваны производителем, сообщает Росстандарт. В ведомстве отметили, что «АвтоВАЗ» должен отозвать машины, приобретенные с 3 сентября 2015 года по сегодняшний день.

Причиной стало перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления (для автомобилей в комплектации с механической коробкой передач). Производитель объявил, что информирует водителей по телефону или письмами. Тем следует обратиться в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. Не дожидаясь звонков и писем, любой владелец российской машины может сам определить, попадает ли он под требования ремонта: следует сравнить VIN-код автомобиля с перечнем, приведенным на сайте Росстандарта.

Особо подчеркивается, что все ремонтные работы проводятся бесплатно: «На транспортных средствах Lada Kalina и Granta Sport будет выполнена установка защитной облицовки, которая исключит возможность перетирания трубок. При наличии следов контакта на трубках будет произведена замена трубок в сборе на новые», — говорится в сообщении Росстандарта.