​Всех россиян внесут в один реестр

Министерство юстиции России начало работать над созданием единого реестра населения, сообщают «Ведомости». Документ будет содержать сведения обо всех гражданах страны, прокомментировала директор департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Александра Дронова.

«Для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах давно и эффективно существует. В России никогда не было единого ресурса, где были бы все сведения о населении», — отметила чиновница, подчеркнув, что при формировании этого списка «во главу ресурса ставится человек, и к нему подстыковываются различные связи», которые будут характеризовать его со всех сторон — как законопослушного гражданина, налогоплательщика, и т.д.