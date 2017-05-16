​МИД России предупредил граждан о небезопасности поездок в Грузию

Намерение Грузии внести в черный список экс-мэра Москвы Юрия Лужкова стало поводом для МИДа объявить россиянам, что посещение этой страны для них может быть небезопасно, передают «Ведомости».

«Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией. Рационально объяснить такое поведение трудно – ведь российско-грузинская нормализация приносит осязаемые выгоды экономике и гражданам Грузии», — гласит комментарий ведомства.

«К Лужкову местные власти по понятным причинам не решились реально применить санкции «Закона об оккупированных территориях» и объявили «вердикт» уже после того, как он покинул «гостеприимную Грузию», — прокомментировали представители министерства. — Однако в последние годы бывали, к сожалению, и другие случаи — российские граждане в аналогичной ситуации неоднократно подвергались штрафам и даже тюремному заключению».