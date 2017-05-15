​Дефицит федерального бюджета РФ превысил полтриллиона рублей

Казначейство РФ сообщило, что дефицит федерального бюджета России с января по апрель 2017 года составил 516 млрд рублей.

Доходы при этом достигли 4,762 трлн рублей, расходы — 5,278 трлн. Существенную часть жоходов составили поступления от налога на добычу полезных ископаемых — 1,335 триллиона рублей — и от НДС — 1,148 трлн рублей, а также от внешнеэкономической деятельности (таможенные пошлины) — 821,502 млрд.

Среди расходов самой значительной статьей стала социальная политика, на которую было израсходовано 1,945 трлн рублей. За ней следует национальная оборона (1,008 трлн рублей), на третьем месте — национальная безопасность и правоохранительная деятельность (523,692 млрд рублей).