​Владимир Путин одобрил отказ России от участия в «Евровидении»

Президент России Владимир Путин положительно оценил отказ страны участвовать в конкурсе песен «Евровидение», который прошел в Киеве накануне. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Пекине, о чем сообщают «Ведомости».

«Те, кто хотел посмотреть, всегда могли сделать это в интернете», — предупредил он все возражения.

Напомним, что Россия не стала участвовать в конкурсе и транслировать его из-за того, что наша участница Юлия Самойлова не была допущена в Киев: власти Украины посчитали, что она не может приехать в страну, поскольку ранее она выступала в Крыме, не согласовав свой визит с Киевом.