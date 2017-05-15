​Создатели mp3 объявили о его смерти

Аудиоформат mp3 мертв: об этом объявили его создатели — ученые из института Фраунгофера.

По их словам, «сегодня есть более эффективные аудиокодеки с расширенными функциями. MP3 по-прежнему пользуется популярностью среди потребителей. Тем не менее, большинство современных медиасервисов (типа стриминговых), телевидение и радиовещание, используют современные кодеки ISO-MPEG: AAC или в будущем MPEG-H. Они дают больше возможностей и более высокое качество звука при низких битрейтах по сравнению с MP3», — перевод заявления публикует iphones.ru.

Отметим, что в апреле этого года истекли сроки на патент mp3, поддерживаться этот формат сжатия аудиоданных больше не будет.