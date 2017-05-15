​«ЮТэйр» открывает рейсы в города Краснодарского края из Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска

«ЮТэйр» запускает новые рейсы в рамках программы развития маршрутной сети на юге России, сообщается на сайте авиакомпании. Всего в весенне-летнем сезоне программа полетов «ЮТэйр» из регионов России на курорты Краснодарского края будет включать в себя 30 направлений. Прямыми рейсами авиакомпании на курорты Черноморского побережья смогут воспользоваться жители 13 городов Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Из городов Югры можно будет улететь в Анапу, Геленджик, Краснодар и Сочи. Так, рейсы из в Анапу из Сургута и Нижневартовска начнут летать 31 мая, из Ханты-Мансийска — 1 июня. Рейс «Сургут — Геленджик» запускают со 2 июня. В этот же день начнутся полеты из Нижневартовска в Краснодар и Сочи и из Сургута в Сочи. Из Ханты-Мансийска в Сочи самолетами «ЮТэйр» можно будет добраться уже 31 мая. Из Сургута в Краснодар первый лайнер авиакомпании отправится 6 июня.

«Аэропорты Краснодарского края являются стратегически важными партнерами UTair и по объемам наших перевозок занимают второе место после аэропортов Тюменской области. В I квартале 2017 года количество выполняемых рейсов из городов Краснодарского края выросло в 1,6 раза, а объем пассажиропотока увеличился на 30 процентов. Всего в 2016 г. из/в города региона UTair перевезла 1 млн пассажиров», – отметил коммерческий директор «ЮТэйр» – Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.