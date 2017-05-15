​Олег Меньшиков вернется к «Покровским воротам» только на один вечер

Знаменитый фильм «Покровские ворота» вернется к зрителям в «живом» воплощении: Театр им. М.Н.Ермоловой и компания «Эффект Бабочки» анонсировали проект «Кино на сцене», в рамках которого сценарий ленты будет прочитан звездами кино и ТВ на сцене.

Как передает InterMedia, к проекту привлечен и Олег Меньшиков, исполнивший главную роль в фильме, а ныне ставший художественным руководителем этого проекта.

Премьера назначена на 1 июня: в этот день на Основную сцену театра выйдут Олег Меньшиков, Анна Ардова, Михаил Ефремов, Кристина Асмус, Александр Петров и Дарья Мельникова. Кто из них какую роль сыграет — не сообщается: это будет загадкой для зрителей.

«Мне часто задают вопрос, кто и с насколько безумной идеей ко мне может прийти? И я неизменно отвечаю, что прийти ко мне может кто угодно, главное — сила убедительности и заразительности! — прокомментировал Меньшиков. — Вот недавно взяла и пришла компания «Эффект Бабочки», с которой мы познакомились на «Притяжении», и предложили, на мой взгляд, замечательную историю. По задумке, на сцене театра собираются достаточно известные люди, перед ними стоят пюпитры, они сидят на стульях и читают сценарий какого-нибудь очень известного советского кино. Нам показалось, что это может быть чрезвычайно интересно. Артисты не репетируют. Они собираются вместе только в этот вечер».

Последнее обстоятельство подчеркивается особо: «Уникальность в том, что проект не записывается на пленку, не играется второй раз. Все существует только один раз — 1 июня 2017 года. Всё. Те, кто пришли, они это увидят, больше этого не увидит никто и никогда», — заинтриговал всех Олег Меньшиков.

Напомним, что оригинальный фильм был снят Михаилом Козаковым в 1982 году. Действие в нем проходит в Москве 50-х.