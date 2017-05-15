​Путин не ожидал, что видео его игры на рояле попадет в интернет // ВИДЕО

Президент Владимир Путин полагал, что видео, как он играет на рояле перед встречей сне для публикации, передают «Ведомости»: «Я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера», — отметил он на итоговой пресс-конференции по завершении визита в Китай.

«Мне жалко, что рояль был расстроен очень сильно. Играть было достаточно сложно, даже для меня, для человека, который двумя пальцами играет», — поделился впечатлениями российский лидер.

«Если господин Песков что-то снимает, то это, скорее всего, для личного потребления, для архива, но они решили это выложить», — посетовал он, однако отметил, что, в общем, не видит в этом ничего страшного.